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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:27 BJT

〔香港股市〕恒生指数午盘下跌逾5%,受欧洲债务危机升级影响

路透香港11月10日电---香港股市恒生指数.HSI周四午盘跌幅扩大至逾5%,几乎回吐近一周的涨幅.因欧洲债务危机升级,且包括汇丰控股(0005.HK)在内的公司业绩疲弱,令投资者选择退场.

本地时间15:17,恒生指数下跌5.18%,跌破19,000点大关;恒生国企指数.HSCE亦下跌5.84%.

围绕意大利债务状况的紧张局势升级,令意大利公债收益率(殖利率)深入危险区域,全面打压风险资产.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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