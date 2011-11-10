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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 16:29 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘重挫5.3%,银行股领跌

路透香港11月10日电---香港股市周四大幅收低5.3%,回吐几乎一周的涨幅,受海外市场重挫、意大利债务危机升级以及汇丰控股(0005.HK)业绩不佳的拖累.

恒生指数.HSI收盘下跌逾1,000点,报18,963.9点.恒生国企指数.HSCE也大跌5.7%.

中国内地股市方面,沪综指.SSEC收报2,479.536点,下跌45.383点或1.8%,今日A股成交额约852亿元人民币.

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