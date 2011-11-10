〔香港个股〕吉利汽车称10月汽车销量按年下降10.3%至35,878辆

路透香港11月10日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周四称,10月份汽车销售量按年下降10.3%至35,878部,较上个月则增长10.6%.

吉利在联交所发布公告指出,今年前10个月总销量为329,110部,较去年同期增长4.5%,且达到全年销量目标的68.6%.