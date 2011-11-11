《香港报摘》--经济日报11月11日

* 要闻版头条:

--意大利、希腊政局出现转机,欧美股市稍喘口气.

* 其他:

--新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下的珠宝业者周大福首次公开发行(IPO)昨日上市聆讯,市场传初步过关.下周一开始预路演(pre-marketing).

--香港财政司长曾俊华称,香港银行体系持有的意大利或有关的债券或资产,相信少于1%.香港借贷情况暂时没有问题,流动资金足够.

--联交所权益披露显示,思捷(0330.HK)行政总裁Ronald van der Vis于11月7日增持公司30万股份,涉资319万港元,其股权由0.74%升至0.77%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.