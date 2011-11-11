《香港报摘》--信报11月11日

* 头版头条:

--欧洲央行似入场吸纳意大利债券、意大利国债拍卖未如预期差、政局明朗,令股市回稳.

* 其他:

--中国平安(601318.SS)(2318.HK)管理层表示,截止9月底,公司产险电话销售累计保费收入为156亿元人民币,占整体产险保单收入25%,预计至明年,该比例会增至三成.

--内地货币紧缩令中小企业难以借钱周转,造就专为中小企业提供融资的中国信贷(8207.HK)业务强劲,前三季纯利大升1.2倍.首席执行官沈励表示,现时所有贷款都属于有抵押贷款,且抵押率低,即使上海楼价大跌,坏帐率亦低.

--中国建筑(3311.HK)首10个月新签合同金额为286.8亿港元,按年升19.3%,相当于完成全年目标95.6%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.