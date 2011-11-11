《香港报摘》--信报11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 头版头条:
--欧洲央行似入场吸纳意大利债券、意大利国债拍卖未如预期差、政局明朗,令股市回稳.
* 其他:
--中国平安(601318.SS)(2318.HK)管理层表示,截止9月底,公司产险电话销售累计保费收入为156亿元人民币,占整体产险保单收入25%,预计至明年,该比例会增至三成.
--内地货币紧缩令中小企业难以借钱周转,造就专为中小企业提供融资的中国信贷(8207.HK)业务强劲,前三季纯利大升1.2倍.首席执行官沈励表示,现时所有贷款都属于有抵押贷款,且抵押率低,即使上海楼价大跌,坏帐率亦低.
--中国建筑(3311.HK)首10个月新签合同金额为286.8亿港元,按年升19.3%,相当于完成全年目标95.6%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64