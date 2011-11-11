〔港报财经评论〕散户喜逆势而行--信报11月11日

散户喜逆势而行/ 苏子

目前市场主要利用欧债危机没完没了的负面因素,而对各类高风险资产价格制造巨大波幅.然而,一般小投资者投资者面对如此风高浪急的大波幅市况,却非常容易地运用上高买低卖的输钱方程式,导致用作投资的户口出现资本愈来愈少的惨况.相信欧债危机在可见的将来,不会就此可以得到真正的解决方案,目前欧盟可以做的,只不过是利用一些政策措施以拖延危机爆煲的时间而已,因此各类高风险资产价格的波幅相信不大可能会明显收窄,反而出现继续扩大的可能性却不容抹煞.因此,一般小投资者投资者在面对这种异常波动的大波幅市况时,所采取的策略最好便是小注怡情,甚至离场作壁上观.不过,当各方媒体不断报道欧债危机的发展情况,以及各类高风险资产价格的走势变化时,相信没有多少个小投资者投资者可以按捺得住能够忍手不入市炒作.

既然如此,那小投资者投资者最好还是小注怡情,入市买卖当是考考自己的眼光算了,而且切忌有贪婪一朝发达的心态,今时今日这种波动异常的大波幅市况,连不少对冲基金以至享负盛名的投资高手亦要损手,那一般小投资者投资者凭什麽可以取得较那些投资高手更佳的成绩?投资市场并不是一个讲求运气的地方,若有小投资者投资者能在近期如此波动的大波幅市况中获利,相信赚钱的原因多少与运气沾上一些关系.然而,一旦运气跑掉了,那这些赚钱的小投资者投资者,相信甚为容易把早前所赚取到的利润全数输突.不少小投资者投资者喜欢在大波幅的市况中逆势而行.通常在大波幅市况里采取逆势而行的策略,所赚取到也是以蝇头小利为主.因此,利用逆势而行的策略,要成功的话最重要便是止蚀要够快,以及获利时要见好即收,切忌有贪婪的心态.

但所谓知易行难,大部分小投资者投资者其实也不能做到止蚀要够快,以及避免有贪婪的心态,结果这些小投资者投资者在大波幅的市况里,最终结果必定是输光离场.小投资者投资者若真的要采取逆势而行的赚取蝇头小利的策略,最好便是在大波幅市况後的翌日才采取行动.例如以欧罗兑美元为例,若小投资者投资者在前天汇价急挫时采取此逆势而行策略,要赚取到100点子利润实在困难非常.反而昨天欧罗兑美元跌势开始喘定时,当投资者看见汇价即使在跌破前晚的1.3520低位及1.35心理关口後,却未见出现更急的下跌浪,这时才决定入市博汇价反弹,到昨天伦敦入市後,汇价已自亚洲市的1.3480低位大幅反弹逾100点子至1.3629高位了,不难赚到100点子利润.故小投资者投资者前晚一直按兵不动,可以有耐性等待至翌日才入市,赢面及所赚取到的利润均较前晚入市为高.(B12)