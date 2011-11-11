〔港报财经评论〕大到"不能救"还是"不能不救"--经济日报11月11日

大到"不能救"还是"不能不救"/ 林瑞芬

港股过去一个月的反弹市,受意大利政局不明朗打断,恒指受制20,200,昨更暴挫1,050点,收报18,963,大市成交额747.4亿港元,饱受欧债折腾的日子继续难过.欧债危机对重债成员国而言似逐个击破,现在有徵兆直冲心脏区－意大利,如法、德认为”大到不能救”情况下最坏可以令欧元区解体,或如传闻所称会让有不受约束、不守规则的穷国退出,并建立欧元核心区,即剩法、德等国.相反,如法、德认为”大到不能不救”,年底前憧憬有措施出台纾缓意国债务危机.

眼看欧元区正一步一步推向分裂的危机边缘,欧债问题可以话要几糟可以有几糟.引述总部位于伦敦的全球风险谘询公司”独家分析”估计,有65%机会银行危机将在本月23-26日出现.估计风险是由美国、英国及金砖四国突然拒绝提供资金予IMF支援欧元区触发.此外,于本月18-22日,法债若被国际信贷评级降级,或会引发银行共同体出现系统性风险.总而言之,任何欧盟国家因主权债破产,将涉及银行受外债拖累而破产,并导致欧元区解体末日到临,全球金融市场亦必大动盪.

意大利政局的不明朗,会否导致意国债务爆煲,还要边走边瞧.法国周四宣布将针对金融股的卖空禁令延长3个月,看来真的脚软.法国大型银行,持有的希债及意债,属计时炸弹,不到法国不惊.就意大利政局不稳,可能引发的意债危机,可以是大到不能救,因意国目前之公共债务规模高达1.9万亿欧元,排名全球第四,IMF及EFSF都没足够资金救助.有认为如果要救,就要迅速行事,意大利要落实财政紧缩政策,而欧洲央行、IMF及EFSF亦要参与扑火.市场正等待奇迹式的救市行动,其中有认为欧洲央行最後须充当最後贷款人的角色.

总括而言,意债危机已点燃,目前已直迫欧元区体制心脏,令法、德面对”大到不能救”与”大到不能不救”的抉择,任何一个选择,全球金融市场都会有非常极端的反应.身处此大时代,若赌单边,站错边当然很痛苦,索性”不赌是赢钱”.港股如遇欧元区被迫上解体路,就不是估16,000底那麽少.即市而言,技术上,恒指已在考验50天线18,900支持位,一旦失守,再向下插将回试近17,800-18,000区.(012)

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内银股偏弱,考验一万点/ 余少文

欧债危机没完没了,又拖累中资股大跌,加上有大行减持内银股的阴霾,国企指数10,000点不容有失,否则有机会下试9,000点.幸好中国进一步控制民间信贷市场,或可缓和中国内地金融市场危机,对内银股以及大市算是好消息.国企指数昨日裂口低开512点後,持续下滑至午後低见10,265点,最後跌617点或5.66%,收10,300点,成交额增加至194亿港元,又是下跌而成交增.内银股继续成为重灾区,主板H股只有长城科技0074.HK和青岛啤酒(0168.HK)逆市上升.而红筹指数跌155点或4%,收3,729点,成交额减至50亿港元.至于A股未摆脱调整格局,上证综合指数再失守2,500点,下跌1.8%,收2,479点.

不过,大户在现货市场收市後又推高期指,国指期指最後15分钟约由10,256点升至10,388点,升132点,成交张数达7,200张,是全日15分钟时段中最多张数,似乎中资股今日有机会反弹.至于高盛减持工商银行(1398.HK)24亿股,每股作价4.88-5港元,昨日并没有上板,最终未知是否已完成配股.只是工行股价昨日开市价4.83港元,已跌穿配股价下限,全日成交量也有7.5亿股,似乎在市场买入更为划算.只是高盛减持工行股份一日未确认,以及美国银行有意减持建设银行(0939.HK)一事,都会继续影响内银股以及国指走势,故宁可减持事件尽快结束,反而可以消除不明朗因素.否则只会跟欧债一样,三几日又被有心人用作推倒大市藉口.

除了欧债危机外,海关总署昨日公布的10月进出口贸易数字,进口增长28.7%高于预期,但出口增长15.9%低于预期,反映欧美经济需求下跌,导致出口增速放缓.而进口增长胜预期,相信是石油和成品油进口金额同比分别增长78%和46%,以应付中国内地油荒,加上明年农历年提早至1月下旬以及圣诞节因素,也会促使企业提早入货.由于中国内地进出口贸易增速近年持续下跌,反映中国以及境外经济需求在下跌.乐观而言,可促使中国加快推出刺激经济措施,最简单莫过于放松银根,除可以缓和民间借贷市场引发的金融风险,也可以刺激股市回升,为居民制造财富从而增加内需.而人民银行负责人昨日便透过新华社,承认民间借贷具有制度层面合法性,但放贷利率最多不得超过银行同类贷款利率的4倍.(010)