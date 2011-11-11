《香港报摘》--其他报纸重要消息11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 明报
--内地港商较集中如玩具、服装鞋履、钟表等行业的出口额按月部分跌最多近两成,生意不景加上制造业淡季已至,部分内地港厂准备让工人提早放春节假以减少开支,待明年节後再谋定而後动.(B02)
--世界银行、国际金融公司及罗兵咸永道共同发表的报告指,本港在税务便利度上,在183个经济体系中排行第三,显示本港税率低、中小企处理税务所需时间短,以及需要支付税款的次数亦较少,对企业竞争力有正面作用.(B05)
* 星岛日报
--市场消息有传,周大福珠宝或考虑削减发售股数,降低集资规模,由约40亿美元(约312亿港元),缩至约25亿至30亿美元(约195亿至234亿港元.(B06)
--世茂房地产(0813.HK)宣布,集团首10月合约销售额达267亿元人民币,按年升13%,完成全年销售目标74.2%. (B04)
* 苹果日报
--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜表示,亚太区经济仍然录得正数,加上内地经济能达致软着陆的前提下,本港经济亦不算太悲观. (B05)
* 东方日报
--新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下新创建(0659.HK)透过联营公司中法水务投资,在武汉联同武汉化工新城工程、得利满及上海化学工业区成立武汉中法,相关出资比例分别约43%、25%、22%及10%,新创建持有该项目21.5%权益.(B06)
--内地瓶装矿泉水生产商西藏5100水资源(1115.HK)将减少中铁快运的总营业额占比,陆续扩大矿泉水零售经销网络.公司行政总裁兼执行董事付琳表示,今年底零售及其他大机构客户的比例将近四成,未来有意进军香港市场.(B07)
--刚于上周宣布收购百事可乐中国装瓶业务的康师傅(0322.HK)可预见未来需大量资金发展.消息透露,康师傅寻求1.5亿美元(约11.7亿港元)3年期银团贷款,年息为伦敦银行同业拆息加95点子. (B07)
* 文汇报
--联想集团(0992.HK)董事长杨元庆透露,联想集团执行委员会已经开始为集团讨论新的4年计划,其中涉及投资、并购事宜.(B02)
--中国车辆零部件(1269.HK)今天进行公开招股,全球发售8,000万,其中在港发售10%,国际配售90%.招股活动将于11月16日结束,同日定价,并预计23日于主板挂牌,集资额约达9,210万港元. (B02)
* 大公报
--和黄0013.HK董事总经理霍建宁表示,留意到市场关注集团欧洲业务表现,虽然市场前景欠佳,但集团欧洲生意表现理想.他又指暂时没有分拆零售业务构思,另市场上有好多收购机会.(B03)
--华润电力(0836.HK)公布,10月份售电量841万兆瓦时,按年升10%,首10个月售电9,239万兆瓦时,升19.9%. (B03)(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64