《香港报摘》--其他报纸重要消息11月11日

* 明报

--内地港商较集中如玩具、服装鞋履、钟表等行业的出口额按月部分跌最多近两成,生意不景加上制造业淡季已至,部分内地港厂准备让工人提早放春节假以减少开支,待明年节後再谋定而後动.(B02)

--世界银行、国际金融公司及罗兵咸永道共同发表的报告指,本港在税务便利度上,在183个经济体系中排行第三,显示本港税率低、中小企处理税务所需时间短,以及需要支付税款的次数亦较少,对企业竞争力有正面作用.(B05)

* 星岛日报

--市场消息有传,周大福珠宝或考虑削减发售股数,降低集资规模,由约40亿美元(约312亿港元),缩至约25亿至30亿美元(约195亿至234亿港元.(B06)

--世茂房地产(0813.HK)宣布,集团首10月合约销售额达267亿元人民币,按年升13%,完成全年销售目标74.2%. (B04)

* 苹果日报

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜表示,亚太区经济仍然录得正数,加上内地经济能达致软着陆的前提下,本港经济亦不算太悲观. (B05)

* 东方日报

--新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下新创建(0659.HK)透过联营公司中法水务投资,在武汉联同武汉化工新城工程、得利满及上海化学工业区成立武汉中法,相关出资比例分别约43%、25%、22%及10%,新创建持有该项目21.5%权益.(B06)

--内地瓶装矿泉水生产商西藏5100水资源(1115.HK)将减少中铁快运的总营业额占比,陆续扩大矿泉水零售经销网络.公司行政总裁兼执行董事付琳表示,今年底零售及其他大机构客户的比例将近四成,未来有意进军香港市场.(B07)

--刚于上周宣布收购百事可乐中国装瓶业务的康师傅(0322.HK)可预见未来需大量资金发展.消息透露,康师傅寻求1.5亿美元(约11.7亿港元)3年期银团贷款,年息为伦敦银行同业拆息加95点子. (B07)

* 文汇报

--联想集团(0992.HK)董事长杨元庆透露,联想集团执行委员会已经开始为集团讨论新的4年计划,其中涉及投资、并购事宜.(B02)

--中国车辆零部件(1269.HK)今天进行公开招股,全球发售8,000万,其中在港发售10%,国际配售90%.招股活动将于11月16日结束,同日定价,并预计23日于主板挂牌,集资额约达9,210万港元. (B02)

* 大公报

--和黄0013.HK董事总经理霍建宁表示,留意到市场关注集团欧洲业务表现,虽然市场前景欠佳,但集团欧洲生意表现理想.他又指暂时没有分拆零售业务构思,另市场上有好多收购机会.(B03)

--华润电力(0836.HK)公布,10月份售电量841万兆瓦时,按年升10%,首10个月售电9,239万兆瓦时,升19.9%. (B03)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.