〔港报社评〕重组欧元区,德法须果断--经济日报11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
意大利债务危机急剧恶化,环球股市急挫,港股恒指昨剧跌逾1,000点.底因是市场对欧债危机看法根本转变,信心剧减,知道欧洲民众可对救援方案说不,欧盟亦不再死抱危国.德法要祭出重组欧元区此最後手段,则须快不能慢.人民可以说不,德法可弃危国.意大利10年期国债孳息过去2天逾外界视为死亡分界线的7厘,昨才回落在死亡线之下,但其实近期出现的消息表面看来并不坏,如希腊撤回公投并筹组联合政府、意国通过财政改革方案且总理贝卢斯科尼承诺下台;市场最新说法是,贝氏下台或令意国政局不稳.
市场要贝氏下台,贝氏下台市场又急挫,究竟为何?底因是他下台与否实非重要,真正关键是市场对欧债危机看法已变,希腊与欧盟上周角力折腾,已将两个本只存于大家心底的疑问暴露出来.其一,希腊总理帕潘德里欧打算公投,凸显希腊政府担心民众反对下,通过了的削赤方案亦无法落实,故冀以公投取得人民授权,齐心捱过;现被迫撤回公投,只是回避而非解决民众意向的难关,问题并没解决.此清楚向市场指出,希腊政府只是代理,真正话事的,是可以说不的人民.其二,对希腊图搞公投,德法打破忌讳,直言或要希腊退出欧元区.市场昨传德法正研究精简欧元区,让一国或多国退出.此意味欧盟不再如之前强调那般,会为保欧元区完整而不计代价守 危国,德法可弃危国.
意大利大得不能倒,其退出欧元区仍属难以想像,但欧元区重组已非不可能,甚至已暗中筹划,市场持欧债的风险已不只像援希方案般要削债一半,还可能是危国被逐出欧元区而索性违约赖债!重组拖得愈久,折腾只会愈多.欧债危机已进入更危险的新阶段,任何重债国即使大国如意大利,若有甚麽风吹草动,市场便即担心其可能被逐出欧元区而赖债,市场因而剧震,如出现昨天港股的暴挫;若市场疑虑再加重,更或可催动欧元区无序解体,造成另一场全球金融海啸.如此形势,正倒迫德法等要果断行动,若出重组欧元区此最终手段,便要尽快,因拖得愈久、折腾必愈多.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64