〔港报社评〕不厘清外佣无居权,外佣案越判越乱--文汇报11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
第三宗外佣申请居留权司法覆核案,高院判菲律宾母子败诉.但是,第一宗外佣申请居权案,法官已判规定外佣无居港权的”入境条例”违反”基本法”,乱源已开启.第二宗判决裁定案中的菲籍丈夫胜诉,并拒颁港府提出的暂缓执行令,令外佣申请居港权的人数大幅上升.昨日的判决又造成新的混乱,变成由法庭来决定每一宗外佣案是否有居留权,势必触发”司法覆核潮”.
事实上,厘清外佣无居港权才是解决问题的关键.法庭如果不能厘清外佣无居权,外佣居权案不仅越判越乱,而且会诱发越来越多的司法覆核个案,耗费大量纳税人的法援公帑.因此,法庭不应再审理外佣申请居港权的司法覆核案,上诉庭应该尽快审理港府的上诉,厘清外佣无居权.否则,司法覆核将没完没了,无法遏止.
幕後策动外佣居留权官司的香港公民党,其党魁梁家杰昨日表示,公民党对外佣官司的立场一直不变,并指法官就第三宗案件的判决有助释除港人疑虑,又指有数以10万外佣涌入香港是一个假议题云云.公民党又在误导市民,企图”淡化”其为外佣争居港权官司的严重後果.倘若法庭不厘清外佣无居权,香港面临的人口危机将不会纾解,福利、劳工、教育、医疗、公屋和人口政策面临的巨大冲击,将如达摩克利斯之剑悬挂在香港头顶.梁家杰侈谈”申请权”并非”居港权”,是鼓励外佣掀起申请居港权的”司法覆核潮”,为公民党的大状律师延揽生意.公民党不应如此误导和祸害港人.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64