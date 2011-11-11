〔港报社评〕棋纸薄人情更薄,海关合法不合情理--明报11月11日

香港彩虹村一家文具店,所售卖棋类用品棋盘纸太薄,不符合安全标准,店东被海关检控,被罚款及支付验货费共约1.5万港元,等同店东售卖棋类用品41年的利润,处罚之重与货品价值利润,完全不成比例.海关根据法例所授予权力,取缔违例玩具产品,乃职责所在,无可厚非;不过,海关若兼顾情理,会较恰当--若海关对涉嫌违例小商户,先行警告,无效才检控,相信会得到市民更大认同.

据小商户透露,近年海关加强了这方面巡查,而且一旦发现怀疑不符合安全标准产品,不再警告商户,而是即时检走检验,并无规定检控前予以警告,不过,评情论理,执法以外若顾及情理,让小商户有机会自行纠正,海关就可免却打压小商户的指摘.

林俊明上诉失败後,接受记者访问时,曾表示”香港经商环境恶劣”,看到这句话,使人有时空错落之感.社会上,经常听到个别大商家慨叹”营商环境恶劣”,林俊明和大商家都是做生意,营商规模绝然不同,有同样抱怨,然则他们所说”环境恶劣”内涵,是否一样?当然不是.近期,小商户处境,除了产品陷阱,连货品卖便宜一点,以求薄利多销的自由也没有,可见小企业、小商户所抱怨营商环境恶劣是什麽内涵,而结果则是小商户失去竞争力,受害的不止是小商人,还包括消费者以至整个社会.期望港府及早制订”竞争法”,让小商人有公平合理的营商环境,同时,公权力不应该成为压垮小商户的最後一根稻草.逼死小商户,除了大财团少了竞争之外,对任何人都没有好处.(A06)