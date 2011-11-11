〔香港新股〕周大福IPO初步已通过聆讯,下周进入预路演--报载

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透香港11月11日电---香港媒体周五报导,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下的珠宝业者周大福首次公开发行(IPO)初步已通过聆讯,预计下周开始预路演(prem-marketing).
经济日报报导并指出,周大福原拟集资40-45亿美元,较先前的30亿美元高,但因市况波动,集资额可能减少至25-30亿美元(约195-234亿港元).IPO发行股数占总股本比例,也可由先前的20%,下调至10%.
信报引述消息人士指出,公司最快下周一开始招股前推介.若一切顺利,集团希望在月底开始招股,12月中上市.
报导称,集团积极与潜在基础投资者见面,包括大型基金以及中国人寿.
周大福是香港市占率最大的珠宝金饰业者,蕴酿上市已有一段时间.稍早路透旗下的IFR报导,这桩交易由高盛(GS.N) 、汇丰(0005.HK)及摩根大通(JPM.N)负责安排.
尽管欧洲债务危机一波未平一波又起,周大福主席郑裕彤9月在接受路透专访时指出,全球经济下滑不会打击中国对珠宝的需求,反而会有更多人购买珠宝作保值.[ID:nCH0079391].(完)
--记者 李珊珊; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64