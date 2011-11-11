〔香港新股〕周大福IPO初步已通过聆讯,下周进入预路演--报载

路透香港11月11日电---香港媒体周五报导,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下的珠宝业者周大福首次公开发行(IPO)初步已通过聆讯,预计下周开始预路演(prem-marketing).

经济日报报导并指出,周大福原拟集资40-45亿美元,较先前的30亿美元高,但因市况波动,集资额可能减少至25-30亿美元(约195-234亿港元).IPO发行股数占总股本比例,也可由先前的20%,下调至10%.

信报引述消息人士指出,公司最快下周一开始招股前推介.若一切顺利,集团希望在月底开始招股,12月中上市.

报导称,集团积极与潜在基础投资者见面,包括大型基金以及中国人寿.

周大福是香港市占率最大的珠宝金饰业者,蕴酿上市已有一段时间.稍早路透旗下的IFR报导,这桩交易由高盛(GS.N) 、汇丰(0005.HK)及摩根大通(JPM.N)负责安排.

尽管欧洲债务危机一波未平一波又起,周大福主席郑裕彤9月在接受路透专访时指出,全球经济下滑不会打击中国对珠宝的需求,反而会有更多人购买珠宝作保值.[ID:nCH0079391].(完)