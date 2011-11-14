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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 08:50 BJT

〔表格〕中国国药控股2011年首三季净利按年升30%,为12.4亿元人民币

路透香港11月14日电---中国国药控股股份有限公司(1099.HK)宣布,截至2011年9月30日止的九个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年首三季 2010年度同期

每股盈利(元人民币) 0.53 0.42

净利 1,239.45 953.31

营业额 75,668.18 51,149.02

注:国药控股为中国最大的药品分销商. (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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