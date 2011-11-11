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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 10:10 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--11月11日

uters.com; Reuters Messaging: joy.leung.reuters.com@reuters.net))

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