《香港重要政经日程》--11月11日-11月18日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月11日(周五)
--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.
--16:30 香港第三季本地生产总值(GDP)报告.
-- 香港交易所(0388.HK)公布第三季业绩报告.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩报告.
-- RUSAL(0486.HK)公布第三季业绩报告.
-- 第三季香港恒生指数成份股调整结果公布.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布第三季业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布第三季业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.
-- Z-Obee控股(0948.HK)公布中业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月14日(周一)
-- 香港10月外汇基金境外资产.
-- 康师傅(0322.HK)公布第三季业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布第三季业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布第三季业绩.
-- 麦达斯控股-S(1021.HK)公布第三季业绩.
11月15日(周二)
--09:00 PACIFIC PLYWOOD(0767.HK)股东特别大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)临时股东大会.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东特别大会.
--10:00 第一视频(0082.HK)股东特别大会.
--15:00 松景科技(1079.HK)股东大会.
-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.
-- 威高股份(1066.HK)公布第三季业绩.
11月16日(周三)
--09:30 香港资源控股(2882.HK)股东周年大会.
--10:00 Bossini(0592.HK)股东周年大会.
--10:00 深圳中航集团股份(0161.HK)股东特别大会.
--11:00 海通国际(0665.HK)股东特别大会.
--15:00 卓能(集团)(0131.HK)股东周年大会.
-- PNG资源(0221.HK)公布中期业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.
-- 敏华控股(1999.HK)公告中期业绩.
11月17日(周四)
--11:00 上实城市开发(0563.HK)股东特别大会.
--15:00 现代牧业(1117.HK)股东周年大会.
--16:30 香港公布8-10月失业率.
-- 华润创业(0291.HK)公布第三季业绩.
-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.
-- 东方表行集团(0398.HK)公布中期业绩.
-- 莎莎国际(0178.HK)公布中期业绩.
-- 永利澳门(1128.HK)公布特别派息.
*11月18日(周五)
--14:00 北青传媒(1000.HK)股东特别大会.
--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
-- 金宝宝(1239.HK)首次公开上市(IPO).
-- 中国富强金融(0290.HK)公布中期业绩.
-- 永恒策略(0764.HK)公布特别派息.
-- 大唐投资国际(1160.HK)公布中期业绩.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第三季业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64