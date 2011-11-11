〔企业并购〕美国卡特彼勒对收购年代煤机获中国反垄断法审批表"乐观"

路透香港11月11日电---重型机械生产企业--美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)高管周五称,其收购中国第二大煤矿液压支架制造商的交易,须要通过中国商务部反垄断法审批,而公司对此表示"乐观".

稍早卡特彼勒向香港创业板公司年代煤矿机电设备制造有限公司8043.HK提出价值66.5亿港元收购要约[ID:nCN1213034],消息刺激年代煤机早盘最多涨23%,触及0.81港元的半年高位,惟低于每股现金收购价0.88港元,显示出投资者对交易较为审慎.

卡特彼勒集团总裁Steve Wunning电话中对路透称,收购年代煤机的交易须得到公司股东以及监管机构的批准,其中包括中国商务部根据反垄断法的审批,故未知交易何时完成.

但他指出,"公司对于获得商务部的批准,感到乐观."

此项收购为卡特彼勒提供进军中国液压支架市场之机会,但Wunning不愿谈论公司未来在中国市场的发展大计.

他指出,卡特彼勒的并购动作不多,对于年代煤机这项策略性并购,是基于公司对未来25-30年矿业发展的判断.他说,"卡特彼勒视印度、东盟国家为增长市场,而中国的重要性亦在提高."

卡特彼勒的现金出价,较年代煤机周四收盘价有33%溢价,或前30个连续交易日的平均收盘价有58%溢价.

年代煤机早盘收涨19.7%,报0.79港元.

中国约97%煤矿位于地底400米以下,进行地下采矿工作所耗用之资本开支中,支架占超过55%,其馀则为刮板输送机、采煤机及掘进机之开支总和.中国第二大煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)为中国最大煤矿液压支架制造商,去年市场占有率达18%.

年代煤机的主要附属公司为郑州四维机电设备.据投行里昂证券于9月初的报告称,年代煤机为中国第二大液压支架制造商,市场占有率10%.(完)