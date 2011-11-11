〔企业并购〕美国卡特彼勒对收购年代煤机获中国反垄断法审批表"乐观"

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透香港11月11日电---重型机械生产企业--美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)高管周五称,其收购中国第二大煤矿液压支架制造商的交易,须要通过中国商务部反垄断法审批,而公司对此表示"乐观".
稍早卡特彼勒向香港创业板公司年代煤矿机电设备制造有限公司8043.HK提出价值66.5亿港元收购要约[ID:nCN1213034],消息刺激年代煤机早盘最多涨23%,触及0.81港元的半年高位,惟低于每股现金收购价0.88港元,显示出投资者对交易较为审慎.
卡特彼勒集团总裁Steve Wunning电话中对路透称,收购年代煤机的交易须得到公司股东以及监管机构的批准,其中包括中国商务部根据反垄断法的审批,故未知交易何时完成.
但他指出,"公司对于获得商务部的批准,感到乐观."
此项收购为卡特彼勒提供进军中国液压支架市场之机会,但Wunning不愿谈论公司未来在中国市场的发展大计.
他指出,卡特彼勒的并购动作不多,对于年代煤机这项策略性并购,是基于公司对未来25-30年矿业发展的判断.他说,"卡特彼勒视印度、东盟国家为增长市场,而中国的重要性亦在提高."
卡特彼勒的现金出价,较年代煤机周四收盘价有33%溢价,或前30个连续交易日的平均收盘价有58%溢价.
年代煤机早盘收涨19.7%,报0.79港元.
中国约97%煤矿位于地底400米以下,进行地下采矿工作所耗用之资本开支中,支架占超过55%,其馀则为刮板输送机、采煤机及掘进机之开支总和.中国第二大煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)为中国最大煤矿液压支架制造商,去年市场占有率达18%.
年代煤机的主要附属公司为郑州四维机电设备.据投行里昂证券于9月初的报告称,年代煤机为中国第二大液压支架制造商,市场占有率10%.(完)
--记者 雷美珍/郭经伟; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64