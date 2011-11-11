〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第四周录得21亿美元资金流入--花旗

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透香港11月11日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金连续第四周录得资金流入,为21亿美元.
报告称,尽管对希腊和意大利等欧元区的忧虑正在升级,但新兴市场股票基金没有受到负面消息的影响.
从地区来看,亚洲除日本外仍是相对赢家,资金加快流入,为9.61亿美元;而CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)则录得4,200万美元资金流出;拉美居中,资金流入量为1,500万美元.
报告并称,由于资金继续流入,有迹象显示买入重新回到ETF(交易所交易基金),尤其是在亚洲除日本地区.
此外,在亚洲除日本外,香港/中国基金为主要受益者.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64