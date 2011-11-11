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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 15:57 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第四周录得21亿美元资金流入--花旗

路透香港11月11日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金连续第四周录得资金流入,为21亿美元.

报告称,尽管对希腊和意大利等欧元区的忧虑正在升级,但新兴市场股票基金没有受到负面消息的影响.

从地区来看,亚洲除日本外仍是相对赢家,资金加快流入,为9.61亿美元;而CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)则录得4,200万美元资金流出;拉美居中,资金流入量为1,500万美元.

报告并称,由于资金继续流入,有迹象显示买入重新回到ETF(交易所交易基金),尤其是在亚洲除日本地区.

此外,在亚洲除日本外,香港/中国基金为主要受益者.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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