〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第四周录得21亿美元资金流入--花旗

报告称,尽管对希腊和意大利等欧元区的忧虑正在升级,但新兴市场股票基金没有受到负面消息的影响.

从地区来看,亚洲除日本外仍是相对赢家,资金加快流入,为9.61亿美元;而CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)则录得4,200万美元资金流出;拉美居中,资金流入量为1,500万美元.