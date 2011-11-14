〔港股业绩〕俄铝第三季净利按年增近14倍,胜市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月14日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一宣布,第三季净利按年大增近14倍,并优于市场预期.
于7-9月第三季度,俄铝的净利为4.32亿美元,去年同期为2,900万美元,较路透综合10名分析师平均预测的4.09亿美元为高.其首九个月的净利为12.11亿美元,按年跌14.7%,因疲弱的经济打击对铝的需求.
俄铝第三季经调整後净利则为2.9亿美元,去年同期为1.43亿美元.
俄铝上周五收报6.05港元,今年以来该股累计下跌差不多一半,表现逊于同期恒生指数.HSI17%的跌幅.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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