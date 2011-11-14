〔港股业绩〕俄铝第三季净利按年增近14倍,胜市场预期

于7-9月第三季度,俄铝的净利为4.32亿美元,去年同期为2,900万美元,较路透综合10名分析师平均预测的4.09亿美元为高.其首九个月的净利为12.11亿美元,按年跌14.7%,因疲弱的经济打击对铝的需求.