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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 08:49 BJT

〔港股业绩〕俄铝第三季净利按年增近14倍,胜市场预期

路透香港11月14日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一宣布,第三季净利按年大增近14倍,并优于市场预期.

于7-9月第三季度,俄铝的净利为4.32亿美元,去年同期为2,900万美元,较路透综合10名分析师平均预测的4.09亿美元为高.其首九个月的净利为12.11亿美元,按年跌14.7%,因疲弱的经济打击对铝的需求.

俄铝第三季经调整後净利则为2.9亿美元,去年同期为1.43亿美元.

俄铝上周五收报6.05港元,今年以来该股累计下跌差不多一半,表现逊于同期恒生指数.HSI17%的跌幅.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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