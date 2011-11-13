《香港报摘》--经济日报11月14日

* 要闻版头条:

--欧债危机缓和、中国微调绷紧的银根,港股前景原应明朗化;不过,市场忧虑馀下半月是集资高峰期,来自潜在新股及策略投资者减持高达2,000亿港元,市场可能吃不消.

* 其他:

--参选特首态度反覆的全国人大常委范徐丽泰,昨日终于以年纪大及家人不支持为由,宣布不参选.上月底曾赴京的她透露,本月初决定退选,但她强调,这纯粹个人决定,无所谓劝退,更无交换条件,事前也无知会中央.

--为促进人民币业务发展,财资市场公会正筹备将三间发钞银行开出的人民币拆息价格,放在同一平台上,供业界及投资者查阅.中银香港(2388.HK)投资部主管陈少平表示,预期明年1,2月便可以落实推出.

--中渝置地(1224.HK)日前以21.78亿元人民币买入两块位于重庆的地块,最高建筑面积达86.8万平方米,将发展为豪华高端物业.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.