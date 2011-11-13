《香港报摘》--经济日报11月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--欧债危机缓和、中国微调绷紧的银根,港股前景原应明朗化;不过,市场忧虑馀下半月是集资高峰期,来自潜在新股及策略投资者减持高达2,000亿港元,市场可能吃不消.
* 其他:
--参选特首态度反覆的全国人大常委范徐丽泰,昨日终于以年纪大及家人不支持为由,宣布不参选.上月底曾赴京的她透露,本月初决定退选,但她强调,这纯粹个人决定,无所谓劝退,更无交换条件,事前也无知会中央.
--为促进人民币业务发展,财资市场公会正筹备将三间发钞银行开出的人民币拆息价格,放在同一平台上,供业界及投资者查阅.中银香港(2388.HK)投资部主管陈少平表示,预期明年1,2月便可以落实推出.
--中渝置地(1224.HK)日前以21.78亿元人民币买入两块位于重庆的地块,最高建筑面积达86.8万平方米,将发展为豪华高端物业.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。