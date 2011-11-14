《香港报摘》--信报11月14日

* 头版头条:

--香港前政务司司长唐英年与前行政会议召集人梁振英先後辞职备战特首选举,两人昨午首次同场比拚,在一论坛上阐述各自的房屋政策.梁振英提出每年推出3.5万个公屋单位数目;而唐英年则坚持不应用单位数目作硬指标.

* 其他:

--高端百货公司金鹰商贸(3308.HK)董事长王恒表示,奢侈品销售不容乐观,旗下主要销售奢侈品的一线城市百货公司近月销售增长停滞,相信将蔓延至二线城市;反而奢侈品占业务较少的三线城市消费意欲强大,首10个月的同店销售长录得50%至80%增长.

--维达(3331.HK)主席李朝旺接受访问时表示,公司计划拓展女性个人护理用品,拟趁欧债危机令资产价格下挫的时机,收购地区性的中国品牌卫生巾生产商,预料规模为销售额约1亿至3亿元人民币、业务跨两至三个省的卫生巾生产商.

--金风科技(2208.HK)(002202.SZ)澳洲Mortons Lane风电场通过检测,正式与澳洲当地电网公司Powercor Australia签订了并网协议,为中国风电制造商在澳洲第一个风电场项目.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.