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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 07:56 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月14日

路透香港11月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五(11月11日)收市价的比较.(1美元=7.7776港元HKD=)

美国股市周五大幅收涨,道指和标普500指数本周收升,道琼工业指数.DJI收高259.89点,或2.19%,报12,153.68点.之前意大利参议院通过经济改革方案,令对欧债危机的担忧缓解.[ID:nCN1214982]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 201.470 3.34 29113 15.670 1.75

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.600 3.98 106269 4.231 1.71

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.230 1.63 180575 76.578 1.09

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.670 -1.00 191167 21.606 1.44

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 134.280 1.73 107467 10.444 0.23

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 106.480 2.21 86753 8.282 0.02

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.240 1.59 549296 62.594 1.20

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.380 1.52 26472 4.774 1.79

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.050 0.91 317321 16.372 0.56

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.900 1.47 65262 20.922 2.06

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.250 3.05 53880 3.937 0.19

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.500 0.72 11574 4.122 2.29

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.600 1.24 6924 1.524 -48.33

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.610 5.24 42105 0.406 1.50 (完)

--整理 梁慧仪

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