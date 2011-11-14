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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 08:25 BJT

〔香港个股〕中国燃气称获一独立投资者接洽,有意投资于公司较大股权

路透香港11月14日电---中国燃气供应商--中国燃气股有限公司(0384.HK)周一表示,获一独立投资者接洽,有意投资于公司较大之股权.

公司的声明称,董事会将会考虑是项潜在投资,而截至目前双方并无进行任何磋商,亦无订立任何协议.

中国燃气股份上周四起暂停买卖,停牌前收报2.37港元.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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