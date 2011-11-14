〔香港个股〕中国燃气称获一独立投资者接洽,有意投资于公司较大股权

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月14日电---中国燃气供应商--中国燃气股有限公司(0384.HK)周一表示,获一独立投资者接洽,有意投资于公司较大之股权.
公司的声明称,董事会将会考虑是项潜在投资,而截至目前双方并无进行任何磋商,亦无订立任何协议.
中国燃气股份上周四起暂停买卖,停牌前收报2.37港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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