〔香港个股〕中国燃气称获一独立投资者接洽,有意投资于公司较大股权

路透香港11月14日电---中国燃气供应商--中国燃气股有限公司(0384.HK)周一表示,获一独立投资者接洽,有意投资于公司较大之股权.

公司的声明称,董事会将会考虑是项潜在投资,而截至目前双方并无进行任何磋商,亦无订立任何协议.