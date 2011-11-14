〔香港新股〕周大福IPO拟发售10.5亿股股份,初定本月28日路演--文件

路透香港11月14日电---据路透周一获得的文件显示,香港珠宝商周大福拟香港IPO(首次公开发售)10.5亿股股份,相当于上市後股本10.5%,并初步定于11月28日开始路演.

据汤森路透旗下IFR此前报导,因应市况,周大福将其IPO筹资额削至约30亿美元,目标市盈率约25倍.

文件显示,是次发售的10.5亿股股份尚未计入15%的超额配售权在内,而其中23.8%为旧股,馀下为新股.筹资额有待厘定,惟公司拟将集资所得其中一半款项用于原料采购,另外32%款项于偿还债务.

周大福今天开始预先推介,初步拟于11月28-12月8日路演,12月8日定价及15日在联交所挂牌上市.

高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)负责是次IPO安排,而德意志银行(DBKGn.DE)担任联席全球协调人及联席帐簿管理人.(完)