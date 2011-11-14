《香港报摘》--其他报纸重要消息11月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明报:
--中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)继在香港成立代表办事处後,近日再以两至四成的薪金加幅,为发展零售银行作出最後部署.金融管理局4月初起发出政策表述,倾向海外银行在新申请来港经营零售业务时,发放附属银行牌照,故很大可能民行将会在港成立附属子银行.
--内地功能布料及内衣制造商广豪国际(0844.HK)今天启动公开招股.集团主席王建陵表示,占今年上半年总收入56%的日本客户未因日本地震而减少订单,并预计短期内仍以日本及内地为集团主要市场,同时积极开拓欧美等海外市场.
--银泰百货(1833.HK)集团副总裁马其华表示,对第四季前景不看好,但公司已做好应对欧债危机及中国经济放缓的影响,相信可趁市场疲弱抢占市场份额.
* 星岛日报:
--香港财政司司长曾俊华于网志撰文表示对本港经济的忧虑,并叫大家做好心理准备,未来一两年香港经济可能会很疲弱,料明年经济增长将会出现回落,且或会低于过去10年的平均趋势增长.
* 苹果日报:
--对于计划在港招股的周大福珠宝被指集资额减少,市场消息称,主要因为集团申请将发售股份数量降至约10.5%,会视乎反应调整,最多增至15%,即集资约312亿港元,等同之前计划的上限,届时公司市值将逾2,000亿港元.
--消息称,去年香港交易所(0388.HK)曾向银行就担任人民币汇率期货合约(NDF)市场庄家发出谘询范本,产品原拟今年第一、二季推出,惟因监管局一直考虑未决,该所与银行界的洽谈亦搁置半年.
* 东方日报:
--消息人士表示,索罗斯原来有意成立房地产投资基金,看准中港楼市转势,拟伺机吸纳优质资产,客户更包括中港富豪,更冀与中资保险及投资基金合作,进行内地及境外投资.
--阳光房地产基金(0435.HK)管理人公司行政总裁吴兆基表示,物业多样化有助风险管理,而未来公司将会投资不少于4,000万港元,进行物业提升和绿色管理,以助公司开源节流.
* 文汇报:
--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正表示,该行暂仍无裁员计划,并会继续招聘人手.
* 大公报:
--光大国际(0257.HK)执行董事兼行政总裁陈小平表示,公司过去五年总资产复合增长率达32%,股东应占利润复合增长更高达42%.
--澳新银行(ANZ)(ANZ.AX)香港区行政总裁袁素明表示,欧美经济不景气,但澳新银行在两地的业务比重不大,而且一向的策略是专注亚洲的业务,此时的经营环境对该行而言反而有利;大中华地区是该行主力拓展的对象.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。