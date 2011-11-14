《香港报摘》--其他报纸重要消息11月14日

* 明报:

--中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)继在香港成立代表办事处後,近日再以两至四成的薪金加幅,为发展零售银行作出最後部署.金融管理局4月初起发出政策表述,倾向海外银行在新申请来港经营零售业务时,发放附属银行牌照,故很大可能民行将会在港成立附属子银行.

--内地功能布料及内衣制造商广豪国际(0844.HK)今天启动公开招股.集团主席王建陵表示,占今年上半年总收入56%的日本客户未因日本地震而减少订单,并预计短期内仍以日本及内地为集团主要市场,同时积极开拓欧美等海外市场.

--银泰百货(1833.HK)集团副总裁马其华表示,对第四季前景不看好,但公司已做好应对欧债危机及中国经济放缓的影响,相信可趁市场疲弱抢占市场份额.

* 星岛日报:

--香港财政司司长曾俊华于网志撰文表示对本港经济的忧虑,并叫大家做好心理准备,未来一两年香港经济可能会很疲弱,料明年经济增长将会出现回落,且或会低于过去10年的平均趋势增长.

* 苹果日报:

--对于计划在港招股的周大福珠宝被指集资额减少,市场消息称,主要因为集团申请将发售股份数量降至约10.5%,会视乎反应调整,最多增至15%,即集资约312亿港元,等同之前计划的上限,届时公司市值将逾2,000亿港元.

--消息称,去年香港交易所(0388.HK)曾向银行就担任人民币汇率期货合约(NDF)市场庄家发出谘询范本,产品原拟今年第一、二季推出,惟因监管局一直考虑未决,该所与银行界的洽谈亦搁置半年.

* 东方日报:

--消息人士表示,索罗斯原来有意成立房地产投资基金,看准中港楼市转势,拟伺机吸纳优质资产,客户更包括中港富豪,更冀与中资保险及投资基金合作,进行内地及境外投资.

--阳光房地产基金(0435.HK)管理人公司行政总裁吴兆基表示,物业多样化有助风险管理,而未来公司将会投资不少于4,000万港元,进行物业提升和绿色管理,以助公司开源节流.

* 文汇报:

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正表示,该行暂仍无裁员计划,并会继续招聘人手.

* 大公报:

--光大国际(0257.HK)执行董事兼行政总裁陈小平表示,公司过去五年总资产复合增长率达32%,股东应占利润复合增长更高达42%.

--澳新银行(ANZ)(ANZ.AX)香港区行政总裁袁素明表示,欧美经济不景气,但澳新银行在两地的业务比重不大,而且一向的策略是专注亚洲的业务,此时的经营环境对该行而言反而有利;大中华地区是该行主力拓展的对象.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.