〔港报财经评论〕欧罗觅短期支持位--信报11月12日

欧罗觅短期支持位/ 苏子

11月份已过了三分一的时间了,期间欧罗兑美元的高低位分别为1.3871及1.3480,只有391点子或接近3%,如此波幅肯定不会是整个11月份的高低位所在.因欧债危机仍是没完没了的关系,所以令到欧罗汇价的走势成为目前全球投资者的焦点所在,欧罗大看淡的投资者可说是无处不在.而踏入11月份後,欧罗兑美元的走势基本上是跟随着市场已浓烈非常的看淡情绪走,故相信不少小投资者投资者,亦应在近日欧罗兑美元已见转弱的势头里赚取到一些利润.至于在11月份的馀下时间里,市场上众多的欧罗大看淡的投资者能否赚取到更多利润,那便要看欧罗兑美元能否向下打破1.3480-1.3871的上落区底部支持了.

其实,欧罗兑美元在前天所造的1.3480低位,并非什麽的特别技术支持位,因为当欧罗兑美元在本周三及前天亚洲市跌破汇价,由上月4日的1.3144低位,升至上月27日的1.4247高位的61.8%调整目标,即1.3565支持、20天保历加通道的1.3540底部支持,以及1.35心理关口後,由于已失守多个重要支持位,故理论上应不会跌至1.3480便可迅即止跌回升,理应进一步下试至上述升幅的76.4%的调整目标,即1.3404支持才对.然而,汇价只是低见1.3480便掉头回升,故留意此回升会否只是调整本周三的巨大跌幅而已,一旦完成调整,汇价可望向下打破前天所造的1.3480低位,并下试上述的1.3404的76.4%调整目标,以及上月10日所造的1.3375低位,若此回升不是调整本周三的巨大跌幅,那便要提防後市汇价会向上作出重大突破.

反弹受制于1.3650水平前晚及昨天欧洲市早段,欧罗兑美元的即市反弹阻力一直受制于1.3650水平,此阻力为汇价上周中段以後回落时的重要支持所在,破位後已成为目前汇价回升时的关键阻力位了.且看看周五晚美国市欧罗兑美元能否在升破此阻力後,企稳之上波动及收市了,如周五晚欧罗兑美元乏力破关而上,反而出现明显低收的情况,相信汇价将在下周初下破前天所造的1.3480低位,并进一步往下寻底了.反之,若然昨晚欧罗兑美元可以继续造好,并显着在1.3650阻力以上收市,那汇价将继续以上落市的走势模式运行,暂时不宜看得太淡了,反而更要提防汇价可能会出奇不意地向上突破连日来一直屡攻不破的20天SMA阻力,从而挑战1.40心理关口.留意欧罗兑美元在本周三及前天跌破20天保历加通道的底部支持後,未见出现明显的跌势,而前晚欧罗兑美元的收市价更显着升回保历加通道的底部支持以上,再加上汇价的日线CCI指标只是微破负100的重要支持,故只要周五晚欧罗兑美元未见出现低收情况,并且升回1.3650以上收市,短期内欧罗兑美元继续以单边市形式向下急挫的机会其实甚低,而前天所造的1.3480低位将极可能成为短期内的重要底部支持.(B08)