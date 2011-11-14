〔港报财经评论〕息高盈利稳,低吸沪杭甬--经济日报11月12日

息高盈利稳,低吸沪杭甬/ 余少文

料国指仍会继续震盪,10,000点是关键位,若然失守,投资气氛会转差,尤其10月新增贷款高于预期达5,868亿元人民币,似乎显示中国有放水迹象,故银行加强放贷力度,若然全年要达7.5万亿元人民币目标,未来两个月平均每个月至少6,000亿元人民币.每个月6,000亿元人民币是近年最多的年尾新增贷款.只要中国落实放水,则中国内地股市有转机,对于保险股以及证券股都有利,沪杭甬早年参与证券业务後,曾被批评,届时则是受惠者.而沪杭甬刚首三季盈利,微升3%至13.8亿元人民币,当中第三季盈利4.8亿元人民币,较去年同期微跌不足1%,惟第四季往往是沪杭甬盈利最高一季,故今年第四季盈利有机会超过5亿元人民币.沪杭甬第三季收益不过不失,主要是证券业务收益减少近1亿元人民币至7.7亿元人民币,核心业务收费公路则稳定增长,第三季路费收入9.46亿元人民币,较去年同期以及今年第二季都微升2%,也是三年多以来最高收入的季度.但公路业务也要面对中国内地汽车销量放缓,以及对外贸易增长欠佳,或令车流量下跌,便会影响沪杭甬的公路收益.

不过,沪杭甬在经济放缓以及股市表现欠佳下,近年盈利表现相对稳定.2008年至2010年每股盈利由0.413元人民币至0.436元人民币,彭博综合证券商预测也料其今年以及未来两年每股盈利在0.422元人民币至0.443元水平人民币,盈利稳定下,料日後可维持70%派息率,提供稳定股息.而其今年预测息率约7.4厘,为五只公路H股中最高,其次才是大行看好的深圳高速(0548.HK)的7.1厘,息率最低的四川成渝(0107.HK)也有4.5厘.当然,沪杭甬证券业务如没有改善,车流量又下跌,会影响其未来盈利表现,但目前而言,暂未见到这些利淡因素会持续下去,认为中国内地股市可以复苏,足以改善其证券业务表现.只是如沪杭甬董事长陈继松在业绩中表示,国家专项公路清理整顿工作已展开,料今年底至明年初在浙江省有一系列政策出台,或会对高速公路带来不确定影响,也是不敢追入沪杭甬的原因.

不过,即使沪杭甬今年以及明年盈利倒退20%,派息又减少20%,预测息率仍有5.9厘,即使扣除10%股息税也有5.3厘,现价仍有吸纳价值.只是陈继松提及的不确定因素对股价的影响有多大,目前只能靠估,故只好待股价跌至4港元,今年预测息率升至9厘.(010)