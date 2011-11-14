〔港报社评〕锄强扶弱催生台选变数--星岛日报11月14日

台湾总统选举还有两个月就会举行,选举气氛渐浓.随着由国民党出走的宋楚瑜宣布参选,以及民调显示马英九的支持率被民进党蔡英文追近,令蓝绿对峙形势又变得紧张.在台湾的政治环境,选举民调既有预测风向的作用,也成为操作策略不可忽视的一环.今届的选举,由争取连任的马英九对民进党新一代的掌舵人蔡英文,两人的实力和经验相去有一定距离.不过,刚公布的多个民调,都显示两人选情有拉近迹象.

为甚麽会出现这个局面呢?当地政界可以有很多解释,其中较流行的说法,有马英九早前提出签署和平协议,结束两岸敌对状态的说法,在岛内引起一番炒作,给予对手攻击的机会.另一个说法,则是曾经在国民党对民进党中,发挥关键分票作用的宋楚瑜,这次又不甘寂寞,出来参选,削弱了马英九的支持,形成蔡英文追上的机会.

虽然蔡英文在民调形势好转,但现时看淡她的政治分析家仍占大多数,原因是蔡英文个人魅力不算太强,而且执政经验太稚嫩.她和马英九电视辩论,在谈到具体的政策时,被马

英九质询得无言以对的场面,仍然历历在目.绿营过去在选举中,最擅长是玩弄省籍议题,但族群问题已被民进党前总统陈水扁播弄太尽,有点疲不能兴,加上蔡英文在相关议题上,不敢大做文章,故此在整个选举策略上缺乏重点,对着经验丰富的马英九,颇有无从下手的感觉.

从政治的实力评估,马英九争取连任,仍然应该有优势.在马英九任期之内,两岸出现多年来的稳定,经济从低沉的暮气慢慢作出调整,但这不代表选民就会完全满意,毫无疑问支持他的连任.毕竟,选民永远是善变的,他们的答案一日未揭盅,一日都没有必胜的选举. (A06)