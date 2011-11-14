〔港报社评〕老贝速下台有利缓解意债危机--文汇报11月14日

意大利总理贝卢斯科尼在国会参、众两院先後通过经济改革方案後,正式辞职.贝卢斯科尼的辞职显示意大利对处理债务危机反应迅速、行动一致,避免因债务危机而引发政治危机,有利暂时稳定市场信心.下一步意大利新政府必须拿出更大的勇气和魄力,按照欧盟的要求坚定地推行财政改革,在积极自救的前提下大力争取外部援助,促使国家早日摆脱债务危机,避免对欧洲及世界经济带来难以承受的严重冲击.

相比于希腊政府处理债务危机的一波三折,令全球金融市场饱食"惊风散",意大利的处理手法可谓利落果断,没有造成市场的波动.意大利参众两院均以大比数通过了财政紧缩措施,当中包括增加消费附加税、提高领取养老金年龄、提高燃油价格以及出售国有资产等.意大利国会迅速通过救急措施,反映意国政坛也意识到本国不论自身经济还是负债规模都较希腊大得多,惟一选择只有快刀斩乱麻,尽快通过紧缩措施,为争取欧盟的救援贷款迈出第一步.在明显的民意压力下,贝卢斯科尼下台只是顺理成章之事.

对意大利而言,眼下至关重要的是保持政局稳定,这样新总理才能有效实施财政预算改革方案.也唯有如此,才能增加欧盟及其他国际组织继续向意大利注资的信心,令意大利解决债务危机、恢复经济活力.全球都不希望意大利政局动盪,威胁全球经济的稳定.意大利必须吸取希腊的前车之鑑,各党派应该以国家利益为重,与新政府紧密合作,慎防自制新一波的政经危机. (A06)