〔香港个股〕俄铝称对是否派发股息未有决定,未来仍致力减债

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月14日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一表示,公司对是否派发股息尚未有任何决定,因其未来将继续集中于减债.
俄铝副行政总裁Oleg Mukhamedshin在电话会议中作以上表示.
该公司稍早宣布,其7-9月的第三季净利按年大增近14倍,为4.32亿美元,优于市场预期.
Mukhamedshin称,以公司第三季的业绩情况而言,俄铝技术上可开始派发股息,但公司现时是以继续减债为优先,故到目前为止对派息尚未有任何决定.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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