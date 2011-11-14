〔香港个股〕俄铝称对是否派发股息未有决定,未来仍致力减债

路透香港11月14日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一表示,公司对是否派发股息尚未有任何决定,因其未来将继续集中于减债.

俄铝副行政总裁Oleg Mukhamedshin在电话会议中作以上表示.

该公司稍早宣布,其7-9月的第三季净利按年大增近14倍,为4.32亿美元,优于市场预期.

Mukhamedshin称,以公司第三季的业绩情况而言,俄铝技术上可开始派发股息,但公司现时是以继续减债为优先,故到目前为止对派息尚未有任何决定.(完)