〔港股业绩〕俄铝第三季净利大增近14倍胜预期,继续减债未定派息(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节及背景)
* 第三季净利大增至4.32亿美元,大增近14倍胜预期
* 料今年全球铝需求增长13%
* 预测2012年铝价为每吨2,400-2,500美元
* 未决定是否派息
路透香港11月14日电---尽管环球经济转弱影响铝的需要和价格前景,但全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)第三季业绩仍优于市场预期,按年大幅增长近14倍.
俄铝第三季的加权平均能源价格按季下跌6%,带动期内盈利表现.
于7-9月第三季度,俄铝的净利为4.32亿美元,去年同期为2,900万美元,较路透综合10名分析师平均预测的4.09亿美元为高.其首九个月的净利为12.11亿美元,按年跌14.7%,因疲弱的经济打击对铝的需求.
俄铝第三季经调整後净利则为2.9亿美元,去年同期为1.43亿美元.
"尽管当前经济状况富有挑战性,但俄铝相信其已取得的进展及对成本效益的持续专注,将使公司能继续为所有持份者带来价值."俄铝行政总裁Oleg Deripaska在声明中称.
**继续减债,未决定派息与否**
不过,俄铝副行政总裁Oleg Mukhamedshin表示,以公司第三季的业绩情况而言,俄铝技术上可开始派发股息,但公司现时是以继续减债为优先,故到目前为止对派息尚未有任何决定.
俄铝预计,2011年全球铝需求将按年增长13%至4,600万吨,其中预计中国对铝的相关需求总量为1,900万吨,按年增加15%.俄铝称今年全球铝产量预期将增长9%至4,600万吨,而中国今年铝产量增加14%至1,800万吨.
此外,俄铝预期2012年铝价为每吨2,400-2,500美元.伦敦金属交易所铝价7-9月的平均铝价为2,399美元/吨.
虽然伦敦金属交易所(LME)期铝合约CMAL3已由今年5月的高位回落约25%,至2,162美元/吨,但分析师表示,俄铝在西伯利亚的低成本水力发电为俄铝提供长期的成本优势.
俄铝的竞争对手中国铝业(2600.HK)(601600.SS)稍早公布,其第三季净利为5.55亿元人民币,逊于市场预期.中铝去年第三季为亏损.至于美国铝业(AA.N)上月中公布的第三季获利低于上季,且逊市场预期,因经济增长放缓压低铝价.[ID:nCN1144770]
俄铝上周五收报6.05港元,今年以来该股累计下跌差不多一半,表现逊于同期恒生指数.HSI17%的跌幅.公布业绩後,该股周一早盘股价无大变化,初段微涨0.33%,报6.07港元. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。