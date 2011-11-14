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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 16:47 BJT

香港数据〕截至10月底止外汇基金境外资产为21,700亿港元--金管局

路透香港11月14日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至今年10月底止外汇基金境外资产为21,700亿港元,较9月底增加384亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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