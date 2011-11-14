〔港股业绩〕康师傅第三季净利按年大跌35%至1.31亿美元,但优于预期

路透香港11月14日电---中国市占率最高的方便面龙头企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周一公告,2011年9月30日止的第三季净利为1.31亿美元,按年大减35%,但略高于市场预期.

根据三位分析师平均预估,第三季净利为1.15亿美元;康师傅第三季每股盈利(EPS)为0.0234美元.由于原材料价格上涨,影响毛利率,康师傅同时公告第三季毛利率为27.14%,较上年同期的30.64%减少3.5个百分点.

康师傅主席魏应州在公告里指出,"基于天气以及原物料价格上涨等因素,集团毛利受到一定影响."

他并表示,与百事可乐(PEP.N)透过在中国市场结盟的合作关系,将能创造更广阔的平台,以利用中国饮料市场快速成长契机.

中午收盘时,康师傅大涨5.26%至22.00港元,过去一个月来跌1.88%;大盘恒生指数.HSI升2.40%.

康师傅月初与百事可乐结盟,子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路,分析师对此正面以对,但担心百事中国业务在转亏为盈前将影响康师傅获利表现.[ID:nCH0086037](完)

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