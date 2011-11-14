〔投行观点〕花旗将港交所目标价由160港元调低至150港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月14日电---投资银行花旗发布报告称,将以市值计全球最大交易所--港交所(0388.HK)目标价由160港元调低至150港元,并将每股盈利削减4-5%以反映较低的股票成交量.
报告称,港交所业绩逊于预期主要在于一项600万港元的投资亏损,其他的经营项目与预期一致或者优于预期.
港交所第三季净利按年仅微升1.4%至12.4亿港元,低于路透此前对四位分析师的调查平均值13.6亿港元.[ID:nCH0086483]
前三季,作为港交所营收关键指标的平均每日成交金额为732.36亿港元,按年上升16%,但与上半年的735.78亿港元几乎持平.
花旗预计,港交所明年平均每日成交额为850亿港元,高于今年的预测值710亿港元.
本地时间11:42,港交所股份上涨1.48%,报129.9港元;大盘恒生指数.HSI上涨2.42%.(完)
浏览港交所其他新闻,请点选[0388.HK-CMN]
--记者 陈敏; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。