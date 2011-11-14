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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 11:58 BJT

〔投行观点〕花旗将港交所目标价由160港元调低至150港元

路透香港11月14日电---投资银行花旗发布报告称,将以市值计全球最大交易所--港交所(0388.HK)目标价由160港元调低至150港元,并将每股盈利削减4-5%以反映较低的股票成交量.

报告称,港交所业绩逊于预期主要在于一项600万港元的投资亏损,其他的经营项目与预期一致或者优于预期.

港交所第三季净利按年仅微升1.4%至12.4亿港元,低于路透此前对四位分析师的调查平均值13.6亿港元.[ID:nCH0086483]

前三季,作为港交所营收关键指标的平均每日成交金额为732.36亿港元,按年上升16%,但与上半年的735.78亿港元几乎持平.

花旗预计,港交所明年平均每日成交额为850亿港元,高于今年的预测值710亿港元.

本地时间11:42,港交所股份上涨1.48%,报129.9港元;大盘恒生指数.HSI上涨2.42%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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