〔表格〕香港康师傅第三季度净利按年减35%,为1.31亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月14日电---香港康师傅控股有限公司(0322.HK)周一宣布,截至2011年9月30日为止的第三季度及首九个月的业绩报告如下(以每百万美元为单位):
2011年度第三季 2010年度同期
每股盈利(美元) 0.0234 0.0359
净利 130.59 200.49
营业额 2,204.48 2,066.08
2011年度1-9月 2010年度1-9月
每股盈利(美元) 0.0644 0.0713
净利 359.63 398.13
营业额 6,344.12 5,309.44
注:康师傅控股为中国即食面及饮料生产商.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。