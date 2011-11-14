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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 12:46 BJT

〔表格〕香港康师傅第三季度净利按年减35%,为1.31亿美元

路透香港11月14日电---香港康师傅控股有限公司(0322.HK)周一宣布,截至2011年9月30日为止的第三季度及首九个月的业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　　　 　　　 2011年度第三季 2010年度同期

每股盈利(美元) 0.0234 0.0359

净利 130.59 200.49

营业额 2,204.48 2,066.08

　　　　 　　　 2011年度1-9月 2010年度1-9月

每股盈利(美元) 0.0644 0.0713

净利 359.63 398.13

营业额 6,344.12 5,309.44

注:康师傅控股为中国即食面及饮料生产商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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