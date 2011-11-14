〔港股业绩〕康师傅第三季净利按年大跌35%,第四季前景仍严峻(更新版)

* 第三季净利按年减35%,但优于预期

* 饮料事业营业额及毛利率双降

* 公司称第四季经营环境仍严峻

* 公司纳入恒指可望提供下档支撑

记者 李珊珊

路透香港11月14日电---原材料成本上升以及夏季气候偏凉影响饮料业业绩,令中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)第三季净利大降逾三成,且公司称第四季前景仍严峻.

分析师指出,第四季传统上是饮料行业的淡季,再加上原材料成本仍居高不下,饮品营收占比最大的康师傅,至明年第一季仍难以见到获利爆发力.不过,其与百事可乐(PEP.N)结盟长期有助于公司营运.

此外,康师傅获纳入恒生指数成份股,也会让股价短期内获得支撑.[ID:nCT0419662]

"整体饮料行业出现库存较高的问题,特别是即饮茶(即饮茶占公司上半年饮料销售的60%),"美银美林分析师曾省吾在报告中指出.

他表示,饮料行业偏疲的情况可能会延续至明年上半年.曾省吾在业绩公告前已将康师傅目标价由24港元调降至23港元.

康师傅主席魏应州在公告里说,"面对劳动力成本上涨及持续高企的原材料价格,加上寒冬为饮料的淡季,因此我们预期今年第四季度的经营环境仍然严峻,集团盈利将面临考验."

公司称,将以积极开拓市场、加强成本管控以及优化产品组合来因应.

康师傅公告,2011年9月30日止的第三季净利按年大减35%至1.31亿美元,但略高于三位分析师平均预估1.15亿美元,第三季每股盈利(EPS)为0.0234美元;第三季毛利率为27.14%,较上年同期的30.64%减少3.5个百分点.

魏应州在公告里指出,"基于天气以及原物料价格上涨等因素,集团毛利受到一定影响."

**饮料事业营收及毛利率双降**

由于南方普遍大雨,以及先前塑化剂等风波,影响了康师傅第三季度饮料销售,尽管整体营收按年成长6.7%至22.04亿美元,但饮料事业营收按年减少8.06%至11.6亿美元,是集团三大事业中唯一下滑,毛利率也下降5.24%至25.90%.

根据康师傅资料,第三季度饮料事业占总营业额比例为52.64%,方便面为43.09%,已更名为"方便食品事业"的糕饼业务则占2.63%.

气温因素也同样影响其他饮品,中国市占率第二大的啤酒生产商--青岛啤酒股份有限公司(0168.HK)(600600.SS)第三季净利仅6.75亿元人民币,较上年同期衰退0.88%,也是受到原材料及天气影响.[ID:nCH0084627]

分析师长期看好康师傅与百事可乐结盟效应,但康师傅如何将百事可乐中国业务转亏为盈,则是关键.

魏应州未在公告里说明百事中国何时可转盈,仅表示,透过双方在中国市场结盟的合作关系,将能创造更广阔的平台,以利用中国饮料市场快速成长契机.

康师傅同时公布,1-9月净利为3.60亿美元,较上年同期的3.98亿减少9.7%;前三季度EPS为0.0644美元,去年同期为0.0713美元.

本地时间下午13:38时,康师傅涨幅缩减至1.67%至21.25港元,稍早一度大涨逾8至22.60,过去一个月来跌1.88%;大盘恒生指数.HSI升2.29%.

康师傅月初与百事可乐结盟,子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路,分析师对此正面以对,但担心百事中国业务在转亏为盈前将影响康师傅获利表现.[ID:nCH0086037](完)

浏览康师傅其他新闻,请点选[0322.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)