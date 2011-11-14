〔香港热股〕比亚迪午後大涨逾18%至两周来高点,受政策利好传言带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月14日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周一午後大涨逾17%至两周来高点,因市场传言中国汽车限购令并不包括电动车.
本地时间下午14:20,比亚迪H股扬升18.86%至19.64港元,稍早最多至19.76港元,为11月1日触及21港元以来最高;大盘恒生指数.HSI上涨2.12%.
"涨势主要是因为市场传言政府限购令不含电动车引起....这意味着仅北京地区需求就有50万辆,"大和证券分析员Jeff Chung说.
投资大亨巴菲特持有的比亚迪上周公告,1-10月汽车销售326,379辆,较去年同期的426,800辆下滑.[ID:nCH0086497](完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
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