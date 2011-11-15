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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 16:35 BJT

〔表格〕山东威高集团第三季净利升11%,为2.49亿元人民币

路透香港11月15日电---山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(1066.HK)宣布,截至2011年9月30日止第三季的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年第三季 2010年度同期

每股盈利(元人民币) 0.056 0.052

净利 249.43 224.45

营业额 820.33 655.80

2011年一至三季 2010年度同期

每股盈利(元人民币) 0.151 0.130

净利 666.91 559.98

营业额 2,326.12 1,793.43

注:威高股份在中国从事医疗器械供应. (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 丁淑琴

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