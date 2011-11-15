〔表格〕山东威高集团第三季净利升11%,为2.49亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月15日电---山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(1066.HK)宣布,截至2011年9月30日止第三季的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年第三季 2010年度同期
每股盈利(元人民币) 0.056 0.052
净利 249.43 224.45
营业额 820.33 655.80
2011年一至三季 2010年度同期
每股盈利(元人民币) 0.151 0.130
净利 666.91 559.98
营业额 2,326.12 1,793.43
注:威高股份在中国从事医疗器械供应. (完)
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--记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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