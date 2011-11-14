〔离岸人民币〕较内地即期重现溢价,需求强劲致美元卖盘涌现

* 两地人民币即期汇差弥合,离岸重现溢价

* 欧债危机缓和引发风险偏好重启

* 交易员称看到不少中资机构抛售美元

记者 陈敏

路透香港11月14日电---香港离岸人民币即期汇率CNH=D3较内地即期CNY=CFXS在经历一个多月的折让後周一重现溢价,风险偏好回升引发离岸人民币需求增加,美元卖盘涌现.

本地时间15:49,离岸人民币即期成交价为6.3500元,内地即期则报6.3545元,已抹去曾高达数千点并在最近维持在四五百点子的汇差.

"欧债危机暂时稳定下来,令投资者风险偏好重启.而且美国施压人民币升值,吸引投资者回归人民币市场."一位欧资银行高级外汇交易员称.

他并补充,进口商最近利用便宜的离岸人民币进行贸易支付,也支撑了离岸人民币汇价,导致两地汇差收窄.

美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在周六的亚太经合组织(APEC)对贸易议程的阐述针锋相对.白宫高阶官员表示,奥巴马与胡锦涛会面时,敦促允许人民币升值,并称美国民众对中美间的经济关系已经愈发失去耐心.

而意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务,缓和了投资人对欧元区债务危机短期前景的部份担忧.

"市场过去一个多星期以来都缺人民币,所以涌现出不少美元卖盘."另一位欧资银行交易员称,"我们看到有不少中资机构在抛售美元."

他并表示,目前市场上人民币的融资成本高企,对人民币的需求强劲.

离岸可交收人民币远期一年期合约CNH1Y=最新报价已经上涨至260/310,为该市场形成一年多以来历史高位.