〔离岸人民币〕较内地即期重现溢价,需求强劲致美元卖盘涌现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 两地人民币即期汇差弥合,离岸重现溢价
* 欧债危机缓和引发风险偏好重启
* 交易员称看到不少中资机构抛售美元
记者 陈敏
路透香港11月14日电---香港离岸人民币即期汇率CNH=D3较内地即期CNY=CFXS在经历一个多月的折让後周一重现溢价,风险偏好回升引发离岸人民币需求增加,美元卖盘涌现.
本地时间15:49,离岸人民币即期成交价为6.3500元,内地即期则报6.3545元,已抹去曾高达数千点并在最近维持在四五百点子的汇差.
"欧债危机暂时稳定下来,令投资者风险偏好重启.而且美国施压人民币升值,吸引投资者回归人民币市场."一位欧资银行高级外汇交易员称.
他并补充,进口商最近利用便宜的离岸人民币进行贸易支付,也支撑了离岸人民币汇价,导致两地汇差收窄.
美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在周六的亚太经合组织(APEC)对贸易议程的阐述针锋相对.白宫高阶官员表示,奥巴马与胡锦涛会面时,敦促允许人民币升值,并称美国民众对中美间的经济关系已经愈发失去耐心.
而意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务,缓和了投资人对欧元区债务危机短期前景的部份担忧.
"市场过去一个多星期以来都缺人民币,所以涌现出不少美元卖盘."另一位欧资银行交易员称,"我们看到有不少中资机构在抛售美元."
他并表示,目前市场上人民币的融资成本高企,对人民币的需求强劲.
离岸可交收人民币远期一年期合约CNH1Y=最新报价已经上涨至260/310,为该市场形成一年多以来历史高位.
欧元和大宗商品货币周一保持坚挺,因欧洲解决债务危机的进展鼓舞投资者.欧元兑美元EUR=最新报1.3733美元,早盘一度升至1.3811美元高点.(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。