《路透峰会》宝姿时装称今年可望达到年成长10%的展店目标

* 宝姿时装称可望达成今年展店目标

* 欧债危机未影响高端消费意愿

* 中国奢侈品牌市场竞争激烈

路透香港11月14日---以大中华市场为主的中高档服饰品牌业者宝姿时装有限公司(0589.HK)周一表示,欧债危机未影响大陆顾客消费意愿,预料今年可望达成开店净成长10%的展店目标.

宝姿时装首席执行官陈启泰在参加路透峰会时指出,欧债危机对于内地消费者影响不大,反而是通膨自高档回落後,可望令消费者可支配收入增加,公司仍看好内地市场,拓展销售点的目标没有改变.

"我们可以达到目标的(年底前净增加10%)...到现在总店数已经有380家."身为宝姿集团创始人之一的陈启泰,在接受路透电话专访时表示.

宝姿在2009年前针对销售点进行整合及升级,使得2010年中国内地、香港以及澳门净销售点较前一年下降至353家.而今年上半年净销售店仅增加9家至362家,一度令宝姿开店速度成为关注重点.

以"PORTS"作为核心品牌的宝姿时装,于1961年在加拿大成立.1980年代末期进入中国市场,目前在中国、香港共有380个销售点,公司营收绝大部份来自于内地.

宝姿至6月30日止中期净利为2.13亿人民币,按年小增1.8%,主要是新税法实施後税率增长所致.

**中国奢侈品市场竞争激烈**

随着居民收入提高以及人民币升值等,中国跃升为全球第三大奢侈品市场,成了众多国际品牌的兵家必争之地,包括普拉达(Prada>(1913.HK)、古驰(GUCCI)等国际品牌均将布局中国作为重要经营策略.现年64岁的陈启泰对于中国奢侈品市场另有一番观察.

他表示,尽管中国市场潜力无穷,但竞争同时也很激烈.具有国际知名度的奢侈品牌,拥有较多的机会,其他较不具知名度的品牌经营上则较为辛苦.

"这是一个艰难(tough)的市场,"在北美及亚洲拥有逾20年行业经验的陈启泰说,"新品牌进到这个市场,要有长期抗战的心理准备,前五年通常不会赚钱."

截止去年底,全球奢侈品市场规模达到1,720亿欧元,其中大中华区约占全球的15%.而里昂证券预测,至2020年,大中华区的奢侈品消费量占比有望跃升至44%.未来10年内中国将为全球奢侈品行业增长贡献50%.

宝姿股价今年以来下挫41%;同期大盘恒生指数.HSI跌15%.

宝姿主要竞争对手为Prada旗下的年轻品牌Miu Miu, Max Mara等.公司产品包括男、女时装,皮革用品以及香水等配件,除了PORTS外,公司还有BMW Lifestyle品牌,其他小部份收入来自于Armani、Versace、Ferrari以及Vivienne Tam等.(完)