〔香港个股〕腾讯控股计划发行美元债券,穆迪给予Baa1评级

路透香港11月14日电---中国市值最大的互联网公司腾讯控股(0700.HK)周一称,计划向机构投资者发行美元债券,穆迪首次给予Baa1评级,前景展望为稳定.

公司拟运用所得款项净额作一般企业用途,包括用作营运资金、取代现时的部分短期借贷及潜在策略性收购.

"Baa1评级反映出腾讯在社交网络互联网服务提供商和在线游戏领域的主导地位,"穆迪副总裁Ken Chan称.

穆迪并表示,未给出更高评级主要因为对腾讯在目前规模下的追踪时间相对较短、快速发展的互联网行业面临的运营挑战,以及其业务和组织架构方面的监管风险.

高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、瑞信CSGN.VX和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为是次发售的联席账簿管理人及牵头经办人,巴克莱资本(BARC.L)和花旗(C.N)为联合经办人.

票据在新交所上市及报价已取得原则性批准,未曾亦将不会寻求于香港上市.

腾讯将在未来数周在伦敦、新加坡和美国进行路演.(完)

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