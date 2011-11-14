《路透峰会》联想集团冀望未来数季维持毛利率于现有水平--CFO

* 冀望未来数季维持毛利率于现有水平

* 有能力获取足够的硬盘供应

* 仍有兴趣在新兴市场展开并购

路透香港11月14日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)周一称,尽管硬盘供应受到泰国洪灾的负面影响,仍冀望于未来几个季度将公司毛利率维持在现有水平.

联想集团CFO(首席财务官)黄伟明在参加路透峰会时做出上述表示.他并称,公司未来仍有兴趣在新兴市场展开收购以推动公司成长,但未有透露更多细节.

"我们仍有能力获取到足够的硬盘供应以满足客户的需求,这种状况没有改变.我们会设法进行成本管理,以确保这种状况不会极大地损及公司的盈利能力."他说.

在截至9月份的第二财季,联想毛利率为12.2%,而上一年同期为10.3%.

洪水已迫使曼谷周边七处工业园区关闭,损失规模预计达到32亿美元;并造成供应链中断,致使大约65万人暂时失业.这是泰国50年来遭遇的最严重洪灾.

联想10月底曾表示,受泰国洪灾影响,整个产业内,硬盘供应紧张的情况将至少持续至明年第一季度,因硬盘供应商正努力恢复其产能.

"我们对公司继续保持优于全球个人电脑市场的增长表现持乐观态度."黄伟明说.

两家权威研究公司Gartner和IDC在10月份的数据显示,联想挤下戴尔DELL.O首度成为全球第二大PC制造商.

"我想他(杨元庆)的重要职责之一,是继续执行公司的'保卫和进攻'策略:即保卫联想已有优势的市场(比如中国),而进攻那些联想还没有取得优势的领域."当被问到杨元庆接任主席後将给联想带来哪些新的策略时,黄伟明评论称.

柳传志近日辞任联想集团非执行董事会主席,标志着其自2009年2月重掌董事会主席一职後,再次退居幕後;而现任首席执行官(CEO)杨元庆再次接下董事会主席的权杖.

联想今年并购活跃,8月宣布完成收购德国消费电子产品企业Medion AG(MDNG.DE)超过51%的股份.此项交易为联想六年前收购IBM(IBM.N)PC业务以来最大的收购案.联想亦与日本电气成立合资公司,共同经营日本个人电脑业务.日本现时为全球第三大个人电脑市场.

联想集团于7-9月的本财年第二季度,录得净利1.44亿美元,同比升近九成,超越市场预期;公司管理层冀望,未来除继续保持在PC市场的领先地位外,亦在智能手机和平板电脑市场大展拳脚.[ID:nCH0085489]

--记者 黄运涛/李千仪/Tripathy Devidutta;审校 乔艳红