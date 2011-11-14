〔香港金融〕花旗联手博时推出中国平衡基金,投资境内外股票和债券

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月14日电---花旗集团基金管理有限公司与博时基金(国际)周一宣布推出"中国平衡基金",投资境外及境内市场买卖的中国股票和债券,即日起开始认购.
该基金将把40%至70%的资产投资于中国股票,包括A股、H股、红筹股和其他中国相关股票.此外,将把30%至60%的资产投资于境内及境外人民币债务证券.
"监于现时的投资环境及人民币国际化的预期,透过多元资产缔造稳定均衡回报的策略特别合适."花旗集团基金管理亚太区董事总经理高立德称.
博时国际行政总裁李锴表示,展望2012年,中国仍是一个重要的投资主题,预期投资者对参与当地经济增长的需求将保持殷切.主动的资产配置有助基金配合不同市况,以较低潜在风险提供相对较高潜在回报.(完)
--记者 陈敏; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。