〔香港金融〕花旗联手博时推出中国平衡基金,投资境内外股票和债券

路透香港11月14日电---花旗集团基金管理有限公司与博时基金(国际)周一宣布推出"中国平衡基金",投资境外及境内市场买卖的中国股票和债券,即日起开始认购.

该基金将把40%至70%的资产投资于中国股票,包括A股、H股、红筹股和其他中国相关股票.此外,将把30%至60%的资产投资于境内及境外人民币债务证券.

"监于现时的投资环境及人民币国际化的预期,透过多元资产缔造稳定均衡回报的策略特别合适."花旗集团基金管理亚太区董事总经理高立德称.

博时国际行政总裁李锴表示,展望2012年,中国仍是一个重要的投资主题,预期投资者对参与当地经济增长的需求将保持殷切.主动的资产配置有助基金配合不同市况,以较低潜在风险提供相对较高潜在回报.(完)