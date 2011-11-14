〔中国基金〕中信资本称其第四支房地产基金完成2.25亿美元首轮募资

路透香港11月14日电---中信资本控股周一称,其第四支房地产基金--中国零售物业基金已经完成首轮募资,金额达2.25亿美元.

中信资本的新闻稿并称,此首轮募集吸引了来自美国、欧洲及亚洲等地的机构投资者,并获得国际房地产谘询机构Townsend集团成为基石投资者.该基金目标募集6亿美元.

中信资本旗下房地产部迄今在中国投资18个项目,管理资金超过30亿美元.

中信资本核心业务包括私募股权投资、房地产基金、结构融资及资产管理,管理资金超过46亿美元.该公司的股东包括中国投资公司[CIC.UL]、中信国际金融控股以及中信泰富(0267.HK).(完)