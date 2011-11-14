版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 07:58 BJT

〔香港个股〕保利协鑫拟在内地发行15亿元人民币七年期票据

路透香港11月15日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)宣布,将向中国的机构投资者发行本金总额15亿元人民币的票据,集资用以扩充其多晶硅产能及技术改造的资本开支.

保利协鑫表示,通过其全资附属公司江苏中能发行该批于2018年到期的票据,首五年年利率为7.05%,每年付息一次.

公司表示,由于其之大部分资产与负债以人民币计值,故发行票据亦会降低公司的外汇风险.

该票据将向上海证券交易所申请上市,不会于香港寻求上市.

保利协鑫周一收报2.35港元,过去三个月累计跌38%.(完)

浏览保利协鑫其他新闻,请点选[3800.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐