〔香港个股〕保利协鑫拟在内地发行15亿元人民币七年期票据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月15日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)宣布,将向中国的机构投资者发行本金总额15亿元人民币的票据,集资用以扩充其多晶硅产能及技术改造的资本开支.
保利协鑫表示,通过其全资附属公司江苏中能发行该批于2018年到期的票据,首五年年利率为7.05%,每年付息一次.
公司表示,由于其之大部分资产与负债以人民币计值,故发行票据亦会降低公司的外汇风险.
该票据将向上海证券交易所申请上市,不会于香港寻求上市.
保利协鑫周一收报2.35港元,过去三个月累计跌38%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。