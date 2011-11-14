〔香港个股〕保利协鑫拟在内地发行15亿元人民币七年期票据

路透香港11月15日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)宣布,将向中国的机构投资者发行本金总额15亿元人民币的票据,集资用以扩充其多晶硅产能及技术改造的资本开支.

保利协鑫表示,通过其全资附属公司江苏中能发行该批于2018年到期的票据,首五年年利率为7.05%,每年付息一次.

公司表示,由于其之大部分资产与负债以人民币计值,故发行票据亦会降低公司的外汇风险.

该票据将向上海证券交易所申请上市,不会于香港寻求上市.

保利协鑫周一收报2.35港元,过去三个月累计跌38%.(完)

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