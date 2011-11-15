《香港报摘》--经济日报11月15日

* 要闻版头条:

--美国银行(BAC.N)昨晚宣布,已同意向一组投资者以私人配售形式,沽出手持104亿股建行(0938.HK)(601939.SS),以昨收市价计算,市值达到575亿港元.美银未有透露接货者名单及配售作价,惟受消息影响,其在美国挂牌的预托证券(ADR)急跌.

* 其他:

--周大福珠宝昨展开上市前推介,综合上市承销团研究报告,其2012财年合理值介乎2,390- 3,425亿港元,以上限计可爬越目前在港股市值排第九、昨市值约3,000亿港元的和黄0013.HK之上.

--内房股深陷调控阴霾之中,恒大地产(3333.HK)已率先完成全年目标.主席许家印表示,未来市场仍严峻,公司今年起进入稳定增长期,明年销售增长或放缓到10-20%.

--财经事务及库务局局长陈家强昨联同基金及保险业界代表访京,他表示,港股组合ETF(交易所买卖基金)于内地挂牌事宜,已进入最後阶段,相信快将公布.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.