《香港报摘》--经济日报11月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--美国银行(BAC.N)昨晚宣布,已同意向一组投资者以私人配售形式,沽出手持104亿股建行(0938.HK)(601939.SS),以昨收市价计算,市值达到575亿港元.美银未有透露接货者名单及配售作价,惟受消息影响,其在美国挂牌的预托证券(ADR)急跌.
* 其他:
--周大福珠宝昨展开上市前推介,综合上市承销团研究报告,其2012财年合理值介乎2,390- 3,425亿港元,以上限计可爬越目前在港股市值排第九、昨市值约3,000亿港元的和黄0013.HK之上.
--内房股深陷调控阴霾之中,恒大地产(3333.HK)已率先完成全年目标.主席许家印表示,未来市场仍严峻,公司今年起进入稳定增长期,明年销售增长或放缓到10-20%.
--财经事务及库务局局长陈家强昨联同基金及保险业界代表访京,他表示,港股组合ETF(交易所买卖基金)于内地挂牌事宜,已进入最後阶段,相信快将公布.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。