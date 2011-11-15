《香港报摘》--信报11月15日

* 头版头条:

--美国银行(BAC.N)昨晚突然宣布沽售建行(0939.HK)104亿股H股份,套现近515港亿元,折让10.5%.由于农行(1288.HK)股份已经解禁,加上高盛仍持有工行(1398.HK)近10%的H股未沽,令人关注内银股随时再遭减持,成为外资"提款机".

* 其他:

--腾讯(0700.HK)为拓展新业务愈趋一往无前,在坐拥200亿元人民币现金下,宣布进行公司上市以来首次发债集资,所得可能用于策略性收购.市场人士认为,腾讯为了迎接网络游戏收入放缓,今明两年是可能准备斥巨资并购业界的其他龙头公司.

--瑞金矿业(0246.HK)公布今年首九个月纯利按年减少1.4%,至5.04亿元人民币;出售附属公司金石矿业的一次性亏损6,930万元是纯利轻微下降的原因之.

--国泰航空(0293.HK)10月份货运量同比大跌17.5%,是连续第九个月下跌,亦创出今年最大跌幅.国航(0753.HK)< 601111.SS>的国际货运量亦续挫11.5%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.