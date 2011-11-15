《香港报摘》--信报11月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美国银行(BAC.N)昨晚突然宣布沽售建行(0939.HK)104亿股H股份,套现近515港亿元,折让10.5%.由于农行(1288.HK)股份已经解禁,加上高盛仍持有工行(1398.HK)近10%的H股未沽,令人关注内银股随时再遭减持,成为外资"提款机".
* 其他:
--腾讯(0700.HK)为拓展新业务愈趋一往无前,在坐拥200亿元人民币现金下,宣布进行公司上市以来首次发债集资,所得可能用于策略性收购.市场人士认为,腾讯为了迎接网络游戏收入放缓,今明两年是可能准备斥巨资并购业界的其他龙头公司.
--瑞金矿业(0246.HK)公布今年首九个月纯利按年减少1.4%,至5.04亿元人民币;出售附属公司金石矿业的一次性亏损6,930万元是纯利轻微下降的原因之.
--国泰航空(0293.HK)10月份货运量同比大跌17.5%,是连续第九个月下跌,亦创出今年最大跌幅.国航(0753.HK)< 601111.SS>的国际货运量亦续挫11.5%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。