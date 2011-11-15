《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7822港元HKD=)
美国股市周一收跌,道琼工业指数.DJI收跌74.70点,或0.61%,报12,078.98点;因意大利和其他欧元区国家的公债收益率(殖利率)上升,提醒了投资者即使一些欧元区国家替换政府,但欧债危机仍可能失控.[ID:nCN1218354]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 198.860 -1.30 29026 15.476 -1.80
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.180 -3.09 94778 4.103 -2.78
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.770 -0.93 225464 75.908 -0.84
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.680 2.42 251021 22.143 -1.37
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 134.150 -0.10 53793 10.440 -1.70
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 106.320 -0.15 51841 8.274 -1.62
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.970 -0.67 743812 62.211 -1.64
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.740 -1.04 17526 4.727 -1.32
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.310 1.24 475904 16.584 -0.81
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.300 -2.23 54139 20.467 -2.77
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.370 0.59 55975 3.963 -1.90
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.350 -0.57 7347 4.101 -1.88
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.650 0.26 2527 1.529 -50.51
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.570 -1.53 25539 0.400 -1.23 (完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。