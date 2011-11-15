《香港重要政经日程》--11月15日-11月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月15日(周二)
--09:00 PACIFIC PLYWOOD(0767.HK)股东特别大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)临时股东大会.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东特别大会.
--10:00 第一视频(0082.HK)股东特别大会.
--15:00 松景科技(1079.HK)股东大会.
-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.
-- 威高股份(1066.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月16日(周三)
--09:30 香港资源控股(2882.HK)股东周年大会.
--10:00 Bossini(0592.HK)股东周年大会.
--10:00 深圳中航集团股份(0161.HK)股东特别大会.
--11:00 海通国际(0665.HK)股东特别大会.
--15:00 卓能(集团)(0131.HK)股东周年大会.
-- PNG资源(0221.HK)公布中期业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.
-- 敏华控股(1999.HK)公告中期业绩.
11月17日(周四)
--09:10 国泰航空(0293.HK)新货运站平顶仪式.
--11:00 上实城市开发(0563.HK)股东特别大会.
--15:00 现代牧业(1117.HK)股东周年大会.
--16:30 香港公布8-10月失业率.
-- 华润创业(0291.HK)公布第三季业绩.
-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.
-- 东方表行集团(0398.HK)公布中期业绩.
-- 莎莎国际(0178.HK)公布中期业绩.
-- 永利澳门(1128.HK)公布特别派息.
11月18日(周五)
--14:00 北青传媒(1000.HK)股东特别大会.
--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
-- 金宝宝(1239.HK)首日挂牌.
-- 中国富强金融(0290.HK)公布中期业绩.
-- 永恒策略(0764.HK)公布特别派息.
-- 大唐投资国际(1160.HK)公布中期业绩.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第三季业绩.
11月21日(周一)
-- 昌明投资(1196.HK)公布中期业绩.
-- 环科国际(0657.HK)公布中期业绩.
-- 香港经济日报(0423.HK)公布中期业绩.
-- 银基集团(0886.HK)公布中期业绩.
-- 耀莱集团(0970.HK)公布中期业绩.
-- 承达国际(2288.HK)公布中期业绩.
-- 第一德胜(0918.HK)公布中期业绩.
--10:00 现代教育(1082.HK)股东周年大会.
--11:00 新世界百货(0825.HK)股东周年大会.
--11:45 新创建(0659.HK)股东周年大会.
--15:30 玖龙纸业(2689.HK)股东周年大会.
*11月22日(周二)
-- 公布10月份消费物价指数.
-- 耀才证券(1428.HK)公布中期业绩.
-- 资本策略(0497.HK)公布中期业绩.
-- 金山工业(0040.HK)公布中期业绩.
-- 华宝国际(0336.HK)公布中期业绩.
-- 中国微电子(0139.HK)公布中期业绩.
-- 丽悦酒店(2266.HK)公布中期业绩.
-- 南南资源(1229.HK)公布中期业绩.
--10:00 毅兴行(1047.HK)股东周年大会.
--10:00 升冈国际(0485.HK)股东特别大会.
--11:00 新世界中国0917.HK股东周年大会.
--11:45 新世界发展(0017.HK)股东周年大会.
--14:00 中海集运(2866.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 明丰珠宝(0860.HK)股东特别大会.
--16:30 御泰中彩控股(0555.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。