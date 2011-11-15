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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 08:21 BJT

《香港重要政经日程》--11月15日-11月22日

=====================今日香港主要政经消息===========================

11月15日(周二)

--09:00 PACIFIC PLYWOOD(0767.HK)股东特别大会.

--09:30 中国建材(3323.HK)临时股东大会.

--10:00 保华建业(0577.HK)股东特别大会.

--10:00 第一视频(0082.HK)股东特别大会.

--15:00 松景科技(1079.HK)股东大会.

-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.

-- 威高股份(1066.HK)公布第三季业绩.

=====================近日香港主要政经消息===========================

11月16日(周三)

--09:30 香港资源控股(2882.HK)股东周年大会.

--10:00 Bossini(0592.HK)股东周年大会.

--10:00 深圳中航集团股份(0161.HK)股东特别大会.

--11:00 海通国际(0665.HK)股东特别大会.

--15:00 卓能(集团)(0131.HK)股东周年大会.

-- PNG资源(0221.HK)公布中期业绩.

-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.

-- 敏华控股(1999.HK)公告中期业绩.

11月17日(周四)

--09:10 国泰航空(0293.HK)新货运站平顶仪式.

--11:00 上实城市开发(0563.HK)股东特别大会.

--15:00 现代牧业(1117.HK)股东周年大会.

--16:30 香港公布8-10月失业率.

-- 华润创业(0291.HK)公布第三季业绩.

-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.

-- 东方表行集团(0398.HK)公布中期业绩.

-- 莎莎国际(0178.HK)公布中期业绩.

-- 永利澳门(1128.HK)公布特别派息.

11月18日(周五)

--14:00 北青传媒(1000.HK)股东特别大会.

--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.

-- 金宝宝(1239.HK)首日挂牌.

-- 中国富强金融(0290.HK)公布中期业绩.

-- 永恒策略(0764.HK)公布特别派息.

-- 大唐投资国际(1160.HK)公布中期业绩.

-- 百盛集团(3368.HK)公布第三季业绩.

11月21日(周一)

-- 昌明投资(1196.HK)公布中期业绩.

-- 环科国际(0657.HK)公布中期业绩.

-- 香港经济日报(0423.HK)公布中期业绩.

-- 银基集团(0886.HK)公布中期业绩.

-- 耀莱集团(0970.HK)公布中期业绩.

-- 承达国际(2288.HK)公布中期业绩.

-- 第一德胜(0918.HK)公布中期业绩.

--10:00 现代教育(1082.HK)股东周年大会.

--11:00 新世界百货(0825.HK)股东周年大会.

--11:45 新创建(0659.HK)股东周年大会.

--15:30 玖龙纸业(2689.HK)股东周年大会.

*11月22日(周二)

-- 公布10月份消费物价指数.

-- 耀才证券(1428.HK)公布中期业绩.

-- 资本策略(0497.HK)公布中期业绩.

-- 金山工业(0040.HK)公布中期业绩.

-- 华宝国际(0336.HK)公布中期业绩.

-- 中国微电子(0139.HK)公布中期业绩.

-- 丽悦酒店(2266.HK)公布中期业绩.

-- 南南资源(1229.HK)公布中期业绩.

--10:00 毅兴行(1047.HK)股东周年大会.

--10:00 升冈国际(0485.HK)股东特别大会.

--11:00 新世界中国0917.HK股东周年大会.

--11:45 新世界发展(0017.HK)股东周年大会.

--14:00 中海集运(2866.HK)在中国举行股东特别大会.

--14:30 明丰珠宝(0860.HK)股东特别大会.

--16:30 御泰中彩控股(0555.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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