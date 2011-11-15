《香港报摘》--其他报纸重要消息11月15日

* 明报:

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)涉资达350亿元人民币的供股集资计划,早前已获中国银监会开绿灯.但据市场消息透露,由于审批程序需时较预期长,招行A股供股计划如无意外将于今年内进行,而H股则可能延至明年初才完成.

--根据联交所资料显示,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤上周四(10日)斥8,150万港元,购买1,440万股佐丹奴(0709.HK)股份,相当于每股平均价5.66港元.

* 星岛日报:

--金融管理局总裁陈德霖透露,外汇基金的股票组合投资表现欠佳,并预告第三季季度业绩不会太理想.

* 苹果日报:

--建业地产(0832.HK)公布,10月份录得合同销售额5.09亿元人民币,按月减少9.34%,按年则下降24.5%;累计首10个月合同销售额为75亿元人民币,按年增长63%,并提前两个月完成今年73亿元人民币销售目标.

--中国财险(2328.HK)公布,今年首10个月原保险保费收入按年增加11.88%,至1,442.41亿元人民币;10月保费收入则为116.32亿元人民币.

* 东方日报:

--建行亚洲的员工证实,已于上月底停止提供拆息按揭(H按),并表示现时最优惠利率按揭(P按)牌价为P减2.25厘,不设现金回赠,贷款额至少100万港元.银行界人士认为,不排除短期内H按将会于市场消失.

* 文汇报:

--工商银行(1398.HK)(601398.SS)副行长王丽丽出席亚太经合组织年会时表示,该行第四季的放贷仍会保持较缓慢速度,并透露该行正寻求在香港发行更多的人民币债券融资.

* 大公报:

--市场消息指,周大福珠宝、日资零售商巴罗克和手袋及皮革制造商时代集团,周一(14日)均已展开上市前预路演.而内地云南省最大的铅锌纯采矿公司--中国多金属矿业公司也已通过上市聆讯,拟12月上市,独家保荐人为花旗.

--春天百货(0331.HK)向大股东收购两项资产,包括拟以总代价约7,306万元人民币,收购北京赛特奥莱的营运商,又以3.65亿元人民币收购拥有北京赛特奥莱所在土地的使用权及占用权拥有的权益"北京春天房地产".

--中国太平(0966.HK)公布,根据"保险合同相关会计处理规定",旗下太平人寿今年首10个月累计保费收入为265.46亿元人民币,而在该规定执行前,期内太平人寿累计保费收入为269.83亿元人民币,较去年同期下跌4.7%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.