〔港报财经评论〕欧罗应跌不跌--信报11月15日

欧罗应跌不跌/ 苏子

欧债危机仍是金融市场上一个计时炸弹,目前已变得较为悲观,深信欧罗区17国目前的情况较中国古代的"七国"更乱.因此,欧盟结果只会错失拆弹的时机.换言之,欧债危机这个计时炸弹一定会爆,问题只是怎样爆及何时爆而已.当然市场上不少专业投资者以至对冲基金其实早已身体力行入市打赌欧债危机会爆煲了,并且已大手入市建立了欧罗短仓,打赌兑美元可在年底前跌至1.30以下,随後朝着1.20方向迈进.不过,目前欧罗兑美元却未因市场已有人打赌欧债危机会爆而出现一泻如注的跌势,反而表现得异常稳定,使不少投资者亦感到百思不得其解.

至于欧罗兑美元一直跌不下去的原因,估计与欧洲央行甚至中国央行或暗地里对欧罗兑美元的弱势作出干预行动有关,毕竟一旦欧罗兑美元真的大泻,没有外资去购买欧债,那欧债危机便会自我实现了爆煲的情况,欧罗甚至因此出现真正解体的惨况.由于中国与欧盟有庞大贸易往来,当中涉及不少利益.因此,中国自然不愿看见因欧罗急泻而引爆欧债危机的结果,故中国央行暗地里对欧罗兑美元的弱势作出干预行动其实亦符合中国的利益.只是,央行亦不可能无止境地去为一只本该早已跌至四脚朝天的货币持续进行干预吧,故担心市场上那股抛售欧罗的力量愈来愈大,大到令欧洲央行以至中国央行亦不愿继续暗地里作出干预时,欧罗兑美元便会出现兵败如山倒的下跌趋势,届时那些已入市打赌欧债危机爆煲者便进入了大丰收的时刻.

一旦欧债危机真的爆煲,估计届时所有高风险资产价格将会全面下跌,最後只有美元可以出现明显的升势,情况有如2008年金融海啸爆发时一样.至于黄金的走势会否像2008年海啸爆发时般,跟随其他高风险资产价格一同下泻?倾向相信出现此可能性的机会较高,原因是黄金的流动性不足,当进入乱世并出现要钱不要货的时刻,黄金难免遭到大手抛售,而大量资金只会一起涌进被视作有高度流动性的现金上,令美元出现令人感到侧目的大升市.(B08)